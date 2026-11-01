La dehesa es uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia de Salamanca. Su valor ecológico, cultural y económico la convierte en un elemento fundamental de la identidad del territorio y en un espacio en el que la conservación de la biodiversidad convive con la actividad agraria y ganadera.

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Además de su riqueza natural, las dehesas contribuyen a la economía rural y al mantenimiento de la población. Sin embargo, su continuidad afronta retos como la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la escasez de mano de obra, las sequías y las enfermedades del arbolado, que hacen necesario seguir buscando soluciones para garantizar su futuro.

Con este objetivo, los Grupos de Acción Local ADEZOS, ADRECAG y ADECOCIR impulsan la cuarta edición de las Jornadas Técnicas de puesta en valor de las Dehesas «Dehesas con Futuro», con la colaboración de la Diputación de Salamanca. El ciclo da continuidad a los encuentros celebrados desde 2023 y busca favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales, propietarios y personas interesadas en la conservación y el aprovechamiento sostenible de este ecosistema.

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Durante las jornadas se abordarán la ecología y los retos actuales de la dehesa, la mejora de pastos, el papel de las especies aromáticas en la sostenibilidad agraria y ganadera, la gestión holística y la comercialización directa, así como los usos turísticos y ambientales de las fincas.

La cuarta edición de Dehesas con Futuro recorrerá tres localidades salmantinas

El programa prestará especial atención a las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y la ganadería de precisión, las aplicaciones de la inteligencia artificial y la gobernanza de los datos en la ganadería extensiva, junto con la biodiversidad y los sistemas silvopastorales tradicionales.

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La programación se desarrollará en tres localidades de la provincia durante el mes de noviembre:

Horcajo Medianero, 6 de noviembre. De 9:45 a 13:45 horas, en la Finca de Valverde, situada en la carretera Alba-Piedrahíta (C-510).

De 9:45 a 13:45 horas, en la Finca de Valverde, situada en la carretera Alba-Piedrahíta (C-510). Lumbrales, 13 de noviembre. De 9:30 a 14:00 horas, en el Centro Cultural de la Villa, en la plaza Barrera.

De 9:30 a 14:00 horas, en el Centro Cultural de la Villa, en la plaza Barrera. La Fuente de San Esteban, 20 de noviembre. De 9:45 a 13:45 horas, en el Multiusos Centro Cultural, en la carretera de Salamanca. Las jornadas ofrecerán un espacio para compartir propuestas que contribuyan a mejorar la gestión de las dehesas y a explorar oportunidades compatibles con la conservación de sus recursos naturales. La programación incluye el sorteo de batefuegos entre los asistentes, una iniciativa que da continuidad a la desarrollada en la edición anterior.