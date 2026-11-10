A las 20:00 horas de este sábado 14 de noviembre, la Catedral Vieja de Salamanca acogerá el concierto 'El aire se serena', de la mano de la Fundación Campocerrado.

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De esta manera, la fundación organiza, con entrada libre hasta completar aforo, un concierto extraordinario de música antigua que se abrirá con un preludio en el órgano realejo de Francisco Salinas.

Durante el evento, el conjunto La Spagna, dirigido por Alejandro Marías, interpretará un programa que recorre la música de la época de la Escuela de Salamanca.

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