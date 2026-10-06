Activa una redada antidroga de Guardia Civil en Ciudad Rodrigo

La Guardia Civil de Salamanca mantiene activa este martes, 6 de octubre, una operación contra el tráfico de drogas en la localidad de Ciudad Rodrigo.

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Según ha podido confirmar Salamanca24horas.com, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y de la Policía Judicial de Salamanca se encuentran registrando varios inmuebles en el municipio mirobrigense.

En concreto, la intervención se está desarrollando con registros en inmuebles del barrio de San Andrés. Por el momento no ha trascendido si se han producido detenciones por esta operación.