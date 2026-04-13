Aparece un cuerpo en el río Tormes a su paso por Villamayor

Dispositivo de rescate del cuerpo sin vida en el río Tormes entre Villamayor y Santibañez del Río

Un cuerpo sin vida ha aparecido en el río Tormes a su paso por Villamayor durante la jornada de este lunes, 13 de abril. Los hechos han ocurrido a primera hora de la mañana, momento en el que los bomberos de la Diputación de Salamanca han acudido hasta el lugar, exactamente en la DSA-505, en el kilómetro 2,5.

Del mismo modo, el aviso ha sido recibido sobre las 11:15 horas en la pesquera situada entre las localidades de Villamayor y Santibáñez del Río, según ha indicado el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, por unos pescadores que se encontraban por la zona.

Dispositivo de rescate del cuerpo sin vida en el río Tormes entre Villamayor y Santibañez del Río | Javier S. Fraile

SALAMANCA24HORAS ha podido confirmar que el Servicios de Emergencias y Extinción de Incendios han realizado las labores de rescate del cuerpo con una de las barcas de salvamento.

Aún se desconoce la identidad del cuerpo, aunque no se descarta la posibilidad de que fuera el cuerpo de José Luis, varón desaparecido hace dos semanas en la capital del Tormes.

Entre las similitudes que ha podido comprobar SALAMANCA24HORAS, se encuentra que la chaqueta del cuerpo que ha sido hallado es de color azul, características similares a las descripciones que habían facilitado los familiares días anteriores con respecto a la desaparición de José Luis.

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Del mismo modo, la Guardia Civil de Salamanca también se encuentra en el lugar de los hechos, trabajando en la identificación del cuerpo además de seguir de cerca las labores de rescate. Por otro lado, la Policía Local de Villamayor también ha recibido el aviso, además de un equipo médico del centro de salud del municipio salmantino.

Rescate del cuerpo sin vida en el río Tormes a su paso por Villamayor | Javier S. Fraile

Sobre las 12:45 horas, los forenses llegaban hasta el lugar de los hechos, momento en el que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio de Justicia tomaba las riendas de la investigación tanto para para levantar el cuerpo y como para identificar la identidad de la persona.

Según ha podido comprobar este medio, los bomberos de la Diputación de Salamanca han conseguido dar con el cuerpo sobre las 13:00 horas, a la espera de que llegara la policía judicial.