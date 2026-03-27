Ardua labor de extinción de un incendio en una nave con varios vehículos en su interior en Saelices el Chico

Un incendio en el interior de una nave en Saelices el Chico ha obligado a intervenir de emergencia a los Servicios de Extinción de Incendios de Lumbrales, Ciudad Rodrigo y Vitigudino. Una ardua labor que se ha desarrollado desde aproximadamente las 04:00 horas hasta primera hora de este viernes 27 de marzo, ya que los bomberos siguen presentes en el lugar.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 03:30 horas y a las 08:00 horas el fuego está controlado, aunque persisten las labores de remate que consisten en eliminar focos calientes, brasas o puntos de humo ocultos que pudieran reiniciar el incendio.

La nave se encuentra en el pueblo y en su interior había tres coches y un camión, según ha podido saber Salamanca24horas.

Por el momento, se desconoce el motivo que desató el incendio, que está siendo investigado por los agentes de la Guardia Civil que también acudieron al lugar.