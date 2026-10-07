Atropello a un varón de unos 45 años entre las avenidas Artes y La Aldehuela

Un hombre ha sido atropellado por un turismo ente la avenida Artes y la avenida de La Aldehuela. El incidente ha ocurrido a las 15:14 horas. Tras el suceso, el varón de unos 45 años, indicaba que refería un dolor en la espalda.
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Tal y como informan fuentes oficiales, aunque el turismo fuera a baja velocidad, el atropello se saldó con un hombre herido.
El 112 ha avisado a la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado medios al lugar.