Condenado a dos años de prisión por abrirle la cara a otro hombre con un vaso de cristal durante una discusión en Santa Marta

Dos años de prisión por golpear a un hombre con un vaso de cristal en la cara. Es el acuerdo de conformidad alcanzado este martes durante la audiencia preliminar celebrada por una agresión ocurrida en mayo de 2024 en Santa Marta de Tormes.

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Los hechos se remontan al 19 de mayo de 2024, sobre las 00:15 horas, cuando M.H.M., que carecía de antecedentes penales, se encontraba en el interior de un bar de la localidad salmantina. En ese momento, su mujer le avisó de que R.H.R. y el hijo del acusado estaban discutiendo en el exterior del establecimiento.

El acusado salió entonces del bar y, según recogía el escrito de acusación de la Fiscalía, sin mediar palabra golpeó a R.H.R. con un vaso de cristal en la cara.

La agresión provocó al hombre, de 32 años, varias heridas incisas en el rostro. Una de ellas le dejó una cicatriz de cinco centímetros en la zona mandibular inferior derecha, además de otra cicatriz puntiforme de cinco milímetros en la raíz nasal derecha.

Las lesiones requirieron, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico-quirúrgico, incluida la sutura de la herida mandibular..

La agresión le dejó, además, cuatro puntos de secuela por perjuicio estético calificado de ligero.

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Inicialmente, la Fiscalía consideraba los hechos constitutivos de un delito de lesiones agravadas por el uso de instrumento peligroso y solicitaba para M.H.M. una pena de tres años de prisión, además del pago de las costas.

Asimismo, reclamaba que el acusado indemnizara al perjudicado con 4.726,89 euros, de los que 520 euros correspondían al perjuicio personal y 4.206,89 euros a las secuelas.

Finalmente, durante la audiencia preliminar celebrada este martes, se ha alcanzado un acuerdo de conformidad, fijándose una pena de dos años de prisión con condicional para M.H.M