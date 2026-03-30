Un desprendimiento de cascotes en Béjar obliga a intervenir a los bomberos
La intervención tuvo lugar a primera hora en la calle Recreo tras la caída de cascotes por el viento y la lluvia
Los Bomberos de Béjar han tenido que intervenir a primera hora de la mañana de este lunes en la calle Recreo tras el desprendimiento de varios cascotes provocado por el agua y el viento.
El aviso se recibió pasadas las 6:30 horas, momento en el que los efectivos se desplazaron hasta el lugar para sanear la zona y garantizar la seguridad, evitando posibles riesgos para los viandantes.
Los bomberos realizaron las actuaciones habituales en este tipo de incidencias, asegurando el entorno.
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