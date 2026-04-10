Detienen a un hombre en la avenida de Italia tras protagonizar un episodio de malos tratos hacia su pareja

Detienen a un hombre en la avenida Italia tras protagonizar un episodio de malos tratos hacia su pareja

Un hombre fue detenido en la tarde de este jueves tras un presunto episodio de malos tratos hacia su pareja ocurrido en la avenida de Italia, pocos minutos antes de las 21:00 horas.

Los hechos motivaron la intervención de efectivos policiales, que se desplazaron hasta el lugar y, ante los indicios recabados, procedieron a la detención del varón.

Por este motivo, el detenido fue trasladado a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.

Cabe recordar que ante cualquier situación de violencia de género se puede solicitar ayuda a través del teléfono 016, servicio gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura telefónica.