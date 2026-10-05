Dos personas heridas en el choque de dos turismos en Doñinos de Ledesma

Dos personas han resultado heridas en la colisión de dos turismos en el kilómetro 29 de la carretera CL-517, a la altura de la rotonda que enlaza con la SA-305, que une Ledesma con La Fuente de San Esteban, en el término municipal de Doñinos de Ledesma.

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El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido la alerta a las 15:46 horas, solicitando asistencia médica para dos personas implicadas en el choque: un varón y una mujer de unos 65 años. Ambos se encontraban conscientes en el lugar del suceso, aunque presentaban diversos dolores a consecuencia del impacto.