Hasta dos dotaciones de Bomberos acuden a Santa Marta por un enjambre de abejas

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca se han despalzado a Santa Marta con hasta dos dotaciones durante la mañana de este domingo 12 de abril.

Todo ello, por un enjambre de abejas en el número cinco de la calle Marcos Escribano. Según explican desde el Parque de Villares a SALAMACA24HORAS.COM, dicho enjambre no se encontraba en un lugar peligroso al tratarse de un espacio abierto y sin lugares como parques infantiles cerca.

Asimismo, se han trasladado al lugar para solventar la situación a la mayor brevedad posible y garantizar por completo la seguridad de la ubicación. Con rapidez, han procedido a la retirada del ejambre.

Esta no es la única salida reseñable de los Bomberos de la Diputación de Sabblamanca este domingo. A primera hora, alrededor de las 6:20 horas, también dos dotaciones acudieron a Béjar por el incendio de una casa abandonada. Se desconocen las causas del fuego, pero nadie ha resultado herido.