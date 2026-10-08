Se entrega en la Policía Nacional tras una agresión en una discoteca de Salamanca que acabó con la víctima en quirófano

Un hombre se ha entregado en la mañana de este jueves en dependencias policiales tras ser denunciado como presunto autor de una agresión ocurrida en una discoteca de Salamanca a finales del pasado mes de septiembre.

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Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento de ocio nocturno ubicado en la Plaza de Monterrey y, producto de los golpes, un hombre procedente de Madrid sufrió varias fracturas en el rostro y en la nariz a consecuencia de los golpes recibidos.

La víctima presentó la correspondiente denuncia al regresar a su ciudad natal; allí tuvo que recibir atención médica y ser sometido a una intervención quirúrgica debido a las fracturas nasales que presentaba y a la gravedad de las mismas.

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Pese a que la agresión tuvo lugar a finales del pasado mes, no ha sido hasta este jueves cuando el presunto agresor ha acudido a la Comisaría de la Policía Nacional, ubicada en la calle Jardines, en compañía de su abogado.

Una vez en dependencias policiales, ha sido detenido y se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes.

Tras completar las diligencias policiales, ha quedado en libertad a la espera de tener que comparecer ante la autoridad judicial.