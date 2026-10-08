Una mujer de unos 35 años herida tras un atropello

El paseo de los Madroños se ha visto alterado sobre las 16:53 horas, más concretamente el número 44. Una mujer que se encontraba en dicho paseo, de unos 35 años de edad, ha sido atropellada. Afortunadamente, la mujer se encontraba consciente, y solo está herida en un pie.
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Tal y como informan fuentes oficiales, aún se desconoce el vehículo que ha provocado este suceso.
Tras el incidente, se ha avisado a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia. También, el Cuerpo Nacional de Policía se ha personado en el lugar.
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