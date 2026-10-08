Robo de película en una oficina de Peñaranda: fuerzan la puerta y abren una caja fuerte con una lanza térmica

La Guardia Civil investiga un robo registrado durante la madrugada en las oficinas de una empresa de transportes situadas en la plaza de España de Peñaranda de Bracamonte. Los hechos fueron descubiertos a primera hora de este jueves, cuando la persona encargada de la limpieza acudió a la oficina, alrededor de las 5:45 horas, y se encontró con la puerta de acceso forzada.

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Ante esta situación, se dio aviso inmediato a la Guardia Civil, que desplazó varias patrullas hasta el lugar para comprobar lo ocurrido.

A su llegada, los agentes se encontraron con una escena que evidenciaba que los autores habían actuado con un método poco habitual. Toda la oficina se encontraba cubierta de polvo procedente de los extintores y, en el interior, la caja fuerte había sido abierta utilizando una lanza térmica.

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El empleo de este tipo de herramienta evidencia la complejidad del robo y apunta a que los autores conocían el procedimiento necesario para acceder al interior de la caja fuerte. Una lanza térmica permite alcanzar temperaturas extremadamente elevadas y requiere conocimientos y medios específicos para su utilización, por lo que se trataría de un acceso premeditado.

La Guardia Civil trabaja ahora para determinar cómo se produjo el asalto y localizar a los responsables.

Por el momento, se desconoce qué cantidad de dinero u objetos pudieron sustraer los ladrones del interior de la caja fuerte.