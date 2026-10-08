Rebajan la pena de prisión al condenado por intentar incendiar un prostíbulo de Calzada de Valdunciel

El pasado 2 de enero de 2026, la Audiencia Provincial de Salamanca condenaba a un hombre a dos años y nueve meses de prisión por un delito de incendio con riesgo para las personas en grado de tentativa en un prostíbulo de Calzada de Valdunciel.

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Los hechos ocurrieron a primera hora de la noche del 25 de diciembre de 2023, a las 20:55 horas, momento en el que el autor, J.A.C.F, tras ser expulsado del establecimiento, roció con gasolina del local el suelo de la cocina con intención de incendiar el local, siendo interceptado antes de prender el combustible.

En la misma sentencia por aquel entonces, se condenaba a otros dos hombres a tres años en total (S.C.T.S y M. I. D), aunque esta se sustituyó por la expulsión inmediata de España y la prohibición de regresar por un plazo de 6 años al local, además de deber indemnizar de forma conjunta a J.A.C.F con 6.000 euros (2.000 por las secuelas y 5.300 por prejuicios estéticos) al golpear al autor de intentar prender el local con una pala y un bloque de cemento para impedir el incendio, aunque continuaron haciéndolo una vez controlado el peligro.

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