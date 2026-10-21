La Guardia Civil denuncia a 75 conductores en Salamanca fruto de la Campaña de Vigilancia y Control de Distracciones al Volante

Un total de 75 denuncias han sido formuladas fruto de la Campaña de Vigilancia y Control de Distracciones al Volante realizada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León durante los días 5 al 11 de noviembre.

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En total, en la provincia de Salamanca se han controlado 3.125 vehículos, de los que 74 han sido denunciados; mientras, se han formulado 75 denuncias, un 11,03%.

En Castilla y León se ha controlado a 27.056 vehículos en 964 controles, de los que se han sancionado a 674 vehículos (2,49%) y se han impuesto 680 denuncias.

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Datos De La Campaña De Vigilancia Y Control De Distracciones En Las Carreteras De Castilla Y León Durante La Seman Del 5 Al 11 De Octubre. Imagen Dgt

Las infracciones por las que se ha emitido una denuncia son: utilización de móvil, sistemas de navegación y otros sistemas de comunicación; conducir comiendo; por utilización de cascos o auriculares; ponerse el cinturón durante la conducción; furmar; búsqueda de objetos; lectura; diestraerse con otros usuarios; y consumo de alcohol y drogas.

De las 680 denuncias impuestas cabe destacar que 229 (34%) son por utilización del teléfono móvil durante la conducción.

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