La Guardia Civil socorre a un varón afectado por un golpe de calor en el Pozo de los Humos

Un agente de la Guardia Civil acompaña al varón en el entorno del Pozo de los Humos

Agentes de la Guardia Civil han tenido que auxiliar este jueves a un varón de 80 años que presentaba síntomas compatibles con un golpe de calor.

Tal y como han informado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, en torno a las 14:15 horas han recibido un aviso para socorrer al varón que se encontraba en la parte baja del Pozo de los Humos.

Con ese aviso, los agentes se desplazaron hasta el lugar, pero se encontraron el aparcamiento de la parte de Masueco cerrado y no existía la posibilidad de acceder con el vehículo para trasladar al varón.

Por ese motivo, la patrulla se desplazó a pie, localizando a la víctima, atendiéndole en el lugar y acompañándole después a un lugar seguro.

Afortunadamente, el varón estaba fuera de peligro y en buen estado de salud, aunque algo fatigado.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil, y de cara a días de calor, recuerdan la importancia de mantenerse hidratado, evitar hacer esfuerzos físicos en las horas centrales del día -las que más calor hace- y protegerse adecuadamente si se realizan actividades al aire libre.