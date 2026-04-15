Herido un niño tras una colisión entre dos turismos y una furgoneta en la A-66

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana ha dejado un menor herido en el kilómetro 343 de la A-66, a la altura de Aldeatejada. El suceso se produjo en torno a las 9:00 horas, momento en el que se recibió una llamada alertando de la colisión en la que se vieron implicados dos turismos y una furgoneta.

Como consecuencia del impacto, uno de los coches acabó metido en la rotonda y una ambulancia acudió al lugar para atender al menor de 10 años que presentaba molestias en una pierna.

Hasta la zona acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para realizar las pertinentes gestiones.