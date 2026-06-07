Un hombre resulta herido tras ser atropellado por su propio vehículo en Fuenterroble de Salvatierra

Un varón de 59 años ha resultado herido tras ser atropellado por su propio vehículo en Fuenterroble de Salvatierra.

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El suceso ha ocurrido minutos antes de las 4:00 horas cuando el conductor se ha apeado del coche para abrir una portera de una finca y, al no quedar el vehículo suficientemente frenado, este ha comenzado a desplazarse, alcanzándole y provocándole heridas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que han atendido al herido, quien en todo momento se encontraba consciente.

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