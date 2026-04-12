Se incendia una casa abandonada en Béjar durante la madrugada

Alrededor de las 6:20 horas de este domingo 12 de abril, se daba la voz de alarma de un incendio en el municipio salmantino de Béjar.

Tal y como explican desde el propio cuerpo de Bomberos de la Diputación de Salamanca, quienes han trabajado en la extinción de dicho fuego, a SALAMANCA24HORAS.COM, ha sido en una casa abandonada, situada en el número 24 de la calle Miguel de Unamuno de la localidad, el lugar donde se ha originado el fuego.

Aún se desconocen las causas de las llamas, aunque sí se sabe que, al ser una vivienda si habitantes en su interior, nadie ha resultado herido.

Explican a este medio que son dos las dotaciones de Bomberos que se han personado en el lugar. Todavía permanecen allí, pasadas las ocho de la mañana, pero terminando de asegurar la situación: el incendio se dio por controlado tras una hora de trabajo en la zona.