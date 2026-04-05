El incendio de unos tubos de fibra de riego en Encinas de Arriba moviliza a los Bomberos

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca se han visto obligados, en la tarde de este domingo 5 de abril, a desplazarse hasta Encinas de Arriba. Tal y como explican desde el Parque de Bomberos de Villares a SALAMANCA24HORAS.COM, habría sido el propio alcalde del municipio quien los alertase de la existencia de un incendio en la localidad.

Al parecer, serían unos tubos de fibra de riego los que han echado a arder. Aunque cabe señalar que "no había peligro de expasión", han asegurado los Bomberos a este medio. "Porque al no haber verde alrededor, al encontrarse en un entorno seco, las llamas no podían propagarse".

Pero, por precaución, los Bomberos habrían, además de sofocado las llamas, enfriado el terreno más cercano.

Este incidente, se produce al mismo tiempo que un incendio forestal en Valderrodrigo. Según los datos ofrecidos por el operativo autonómico de lucha contra incendios forestales (Inforcyl) a través de su página web, el incendio habría comenzado sobre las 13:50 horas de este domingo.

Afortunadamente, se encuentra ya estabilizado, desde las 14:30 horas, pero dos medios continúan desplegados en la zona: una autobomba y una cuadrilla helitransportada. Se desconoce tanto el origen del fuego, como los daños que haya podido ocasionar.