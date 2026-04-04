El incendio de un vehículo de obra en Villamayor requiere de los Bomberos durante una hora la pasada madrugada

Viernes Santo no es un día festivo para los Bomberos; o, al menos, no un día de descanso. Durante la pasada madrugada, alrededor de las 4:30 horas de este sábado 4 de abril, los Bomberos de Diputación de Salamanca se han visto obligados a realizar una salida a Villamayor.

En la calle Calixto del municipio, un vehículo de trabajo de una obra había echado a arder. Por suerte, no fue a más gracias a las labores de extinción de los Bomberos.

Dichos procedimientos llevaron alrededor de una hora, puesto que a las 5:30 horas ya habían dado por finalizado el incendio y regresaban al parque de Villares. "Una cosa sencilla", han asegurado a este medio.

Se desconocen las causas tras el origen de las llamas y no se produjeron daños personales como consecuencia dle incidente.