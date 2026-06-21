Incendio en Villoria: los vecinos logran sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos

Un incendio declarado ayer, en torno a las siete de la tarde, en la localidad de Villoria fue sofocado inicialmente gracias a la intervención de los vecinos.

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Los residentes actuaron con rapidez para evitar que las llamas se propagaran.

El fuego se habría originado en un motor de riego con un dispositivo de gasóleo, según las primeras informaciones. Ante la situación, los residentes de la zona intervinieron de inmediato y lograron controlar el incendio con los medios disponibles, evitando daños mayores.