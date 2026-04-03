Incendios, apertura de puertas y hasta un falso accidente: Viernes Santo ajetreado para los Bomberos de la Diputación de Salamanca

Hasta cinco salidas han llevado a cabo durante la tarde de este 3 de abril

Bomberos Diputación bomberos de la diputación. Archivo
Bomberos Diputación bomberos de la diputación. Archivo

Los Bomberos de la Diputación de Salamanca han tenido un Viernes Santo de lo más ajetreado: hasta cinco salidas han desarrollado por toda la provincia durante la tarde de este 3 de abril.

El primer incidente llegó a las 16:00 horas, cuando tuvieron que llevar a cabo una apertura de una puerta en Béjar.

A la misma localidad tuvieron que desplazarse de nuevo a las 17:00 horas. En esta ocasión, para sofocar un pequeño incendio forestal.

Alrededor de las 17:30 horas, acudieron a Cordovilla, alertado de un accidente de tráfico con una salida de la vía. Auinque finalmente resultó ser una falsa alarma.

Al mismo tiempo, también a las 17:30 horas, los Bomberos de la Diputación acudieron al municpio de Sancti Spíritus por el incendio de un solar.

Y otro incidente con fuego los ha movilizado unas horas más tarde, sobre las 19:00 horas, a Sanchón de la Ribera. En este caso, por un incendio de pastos.

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