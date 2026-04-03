Incendios, apertura de puertas y hasta un falso accidente: Viernes Santo ajetreado para los Bomberos de la Diputación de Salamanca
Hasta cinco salidas han llevado a cabo durante la tarde de este 3 de abril
Los Bomberos de la Diputación de Salamanca han tenido un Viernes Santo de lo más ajetreado: hasta cinco salidas han desarrollado por toda la provincia durante la tarde de este 3 de abril.
El primer incidente llegó a las 16:00 horas, cuando tuvieron que llevar a cabo una apertura de una puerta en Béjar.
A la misma localidad tuvieron que desplazarse de nuevo a las 17:00 horas. En esta ocasión, para sofocar un pequeño incendio forestal.
Alrededor de las 17:30 horas, acudieron a Cordovilla, alertado de un accidente de tráfico con una salida de la vía. Auinque finalmente resultó ser una falsa alarma.
Al mismo tiempo, también a las 17:30 horas, los Bomberos de la Diputación acudieron al municpio de Sancti Spíritus por el incendio de un solar.
Y otro incidente con fuego los ha movilizado unas horas más tarde, sobre las 19:00 horas, a Sanchón de la Ribera. En este caso, por un incendio de pastos.
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