Un motorista sufre una caída en Narros de Matalayegua y es trasladado al Hospital de Salamanca

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por accidente de tráfico en la provincia de Salamanca alrededor de las 9:30 horas de este domingo 12 de abril.

Se trata de una caída de moto en el kilómetro 5 de la carretera SA-210, en el término municipal de Narros de Matalayegua. Producto de tal caída, su conductor ha resultado herido, que ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tanto agentes de la Guardia Civil de Tráfico, para asegurar la zona y controlar la situaicón, como Emergencias sanitarias Sacyl, que envía recursos para atender al motorista y, finalmente, proceder a su traslado al Hospital.