Un pescador encuentra el cuerpo de un varón flotando en el río Tormes: “Llevaba una americana azul”

Dispositivo de rescate del cuerpo sin vida en el río Tormes entre Villamayor y Santibañez del Río

Pasadas las diez y media de la mañana de este lunes de Aguas, un grupo de pescadores se encontraba en una zona donde suelen quedar para pescar y pasar el día. Un lugar situado en la trasera de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Salamanca (EDAR). Allí, dos de los miembros del grupo fueron los primeros en llegar

Para pasar el tiempo y explorar la zona de pesca, uno de ellos decidió utilizar un pato, el nombre que habitualmente en el mundo pesquero se le atribuye a una embarcación inflable unipersonal que se suele usar en ríos.

El pescador remó por la zona, llegando a la otra orilla, y de repente se encontró con lo que parecía un cuerpo humano, volviendo rápidamente al lugar donde se encontraba su compañero para advertirle que avisara a la Guardia Civil.

En declaraciones a este medio, el varón que halló el cuerpo ha asegurado que este portaba una americana de color azul, pero que el cuerpo estaba en un elevado estado de descomposición, por lo que era imposible realizar cualquier otra descripción.

Ante el aviso de estos pescadores, en torno a las 11:30 horas llegaron al lugar del aviso los Bomberos de la Diputación de Salamanca con equipo de Rescate y Salvamento y una lancha (zodiac), además de agentes de Policía Local de Villamayor y Guardia Civil.

Los bomberos se desplazaron por el agua hasta la zona donde había sido hallado el cadáver y, una vez localizado, esperaron la llegada del equipo de Medicina Legal del Ministerio de Justicia.

Debido a la dificultad para acceder con vehículos terrestres hasta la orilla, los forenses y el juez fueron trasladados en la lancha de los bomberos.

Tras la inspección, el cuerpo fue trasladado a la orilla opuesta, donde se encontraba el vehículo oficial que posteriormente lo llevó al Instituto Anatómico Forense.

A pesar del rescate, no se ha podido confirmar la identidad de la víctima. Algunos familiares de José Luis, el hombre desaparecido hace dos semanas en Salamanca, se acercaron al lugar en busca de información ante la posibilidad de que se tratara del varón de 67 años.

No obstante, la identidad no ha sido confirmada y será el Instituto de Medicina Legal el encargado de determinarla- Lo que sí se ha podido confirmar es que el cuerpo vestía una chaqueta tipo americana de color azul, que podría coincidir con la que llevaba José Luis el día de su desaparición.