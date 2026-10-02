El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, ha visitado en la mañana de este viernes 2 de octubre la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, con el objetivo de impulsar la colaboración institucional en apoyo al sector agrícola y ganadero de la región.

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El fin de esta visita es estrechar la conexión entre universidad, Administración y sector productivo, orientando la capacidad científica de la USAL hacia las necesidades reales de quienes producen alimentos y generan actividad y empleo en el territorio.

El consejero ha destacado que “la universidad debe estar conectada con la realidad del territorio y el talento que genera debe convertirse en soluciones útiles para quienes producen alimentos, generan riqueza y mantienen vivo nuestro medio rural”.

La Consejería, a través del ITACyL, y la Universidad de Salamanca mantienen actualmente siete iniciativas de colaboración con proyectos para optimizar el uso del agua y del suelo, aplicar la neurociencia y la inteligencia artificial al desarrollo de soluciones sensoriales para las pymes agroalimentarias e impulsar el empleo y la actividad económica en el medio rural.