La Universidad de Salamanca estudia nuevas vías de colaboración con una universidad sudafricana

La Universidad de Salamanca estudia nuevas vías de colaboración con la Universidad del Estado Libre de Sudáfrica, una cooperación que podría materializarse en tres ámbitos: la creación de un programa de maestría conjunto, financiación e intercambio de estudiantes y personal.

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El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado Rodríguez, mantuvo una reunión con Narnia Bohler-Muller, profesora de Derecho en la Universidad del Estado Libre y directora de Proyectos de Justicia y Desarrollo Constitucional de la Comisión de la UE en Sudáfrica.

El encuentro contó también con la participación de las profesoras de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca Inmaculada Sánchez Barrios y Majedeh Bozorgi, directora y secretaria académica, respectivamente, del VIII Congreso Internacional de Derechos Humanos y Personas especialmente vulnerables.

Bohler-Muller ha participado como ponente en este congreso, celebrado en la Universidad de Salamanca, donde ofreció una conferencia centrada en los derechos humanos y el género.

La profesora sudafricana cuenta con una amplia trayectoria académica e investigadora en ámbitos como los derechos humanos, el Derecho constitucional, la justicia social y la transformación democrática. Su trabajo aborda desde una perspectiva interdisciplinar la relación entre el Derecho, la justicia, la dignidad humana y el desarrollo constitucional en el contexto de Sudáfrica.

El encuentro abre así la puerta a nuevas líneas de cooperación académica e investigadora entre la Universidad de Salamanca y la institución sudafricana.