La UPSA arranca la primera edición Del Diploma de Experto en Abuso Psicológico y Sectas con 17 estudiantes

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha inaugurado este jueves a las 10:00 horas una nueva formación: el Diploma de Experto en Abuso psicológico y sectas. Esta nueva propuesta formativa de la Facultad de Psicología ha tenido una buena acogida en su primera edición y cuenta con 17 estudiantes procedentes principalmente de los ámbitos de la Psicología, el Trabajo Social y la Educación.

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Así, este acto de inauguración ha contado con la participación del decano de la Facultad de Psicología, Alfonso Salgado; el responsable del Diploma, Julián Cádiz, y ha tenido como ponente de la conferencia inaugural a Luis Santamaría del Río, profesor del Experto y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

En cuanto a la puesta en marcha de este Diploma, responde, según apunta la UPSA, al interés por profundizar en el conocimiento de las dinámicas relacionadas con el abuso psicológico, los grupos coercitivos y las sectas, así como por proporcionar herramientas especializadas para su detección, prevención e intervención.

Durante el acto, Julián Cádiz Rodríguez, responsable del Diploma, ha destacado que la UPSA es la primera universidad en España que ofrece este título de posgrado en el que se trata de manera directa el abuso psicológico y el fenómeno de las sectas. “Es una apuesta hacia algo cada vez más necesario y es una satisfacción poder contar con 17 alumnos de diferentes países del mundo", ha señalado.

Cádiz Rodríguez ha añadido que, a través de esta formación se satisface la necesidad de "mirar a través de las perspectivas de las personas y sus familias que han sufrido estas situaciones": "No queremos quedarnos solo en cuestiones de captación o de pertenencia a estos grupos, sino también analizar y aportar soluciones para tener una reincorporación social plena".

En lo que se refiere a este nuevo título el decano de la Facultad de Psicología, Alfonso Salgado, ha destacado que cumple con un triple servicio: profesional, de investigación y de aprendizaje en la sociedad española, e incide en que supone un “intento de aportar información con rigor sobre una situación social desagradable": "Además, es también un enorme servicio a la Iglesia, ya que en ciertas ocasiones creamos vínculos que distan bastante de ser identitariamente correctos”.