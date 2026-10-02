Estudiantes de la USAL y la UPSA compiten en Salamanca por una plaza en la fase nacional de ‘Líderes Digitales Universitarios’

Cerca de 40 estudiantes de la Universidad de Salamanca (USAL) y de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) participan en la fase inicial de la segunda edición del programa Líderes Digitales Universitarios. La iniciativa, enmarcada en la celebración del 25 aniversario de la Red de Cátedras Telefónica, busca seleccionar en esta primera etapa local a los alumnos que accederán a la fase final de ámbito nacional durante la edición de 2026.

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La actividad, según explican desde la USAL, ha comenzado tras el acto de apertura institucional en el Edificio Trilingüe de la Facultad de Ciencias de la USAL. En esta primera parte, los participantes se han enfrentado a pruebas enfocadas en sus competencias digitales y en la búsqueda de soluciones para retos asociados a las ciudades inteligentes.

La jornada inaugural ha contado con la presencia de vicerrectores y representantes de ambas instituciones académicas, responsables institucionales de Telefónica España, del equipo decanal de la Facultad de Ciencias y del director de la Cátedra Telefónica de Ecosistemas Digitales e Innovación Social. La sesión concluirá con un acto de clausura encabezado por representantes del vicerrectorado de Investigación de la USAL, de la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento y por el director de la Cátedra Telefónica de la UPSA.