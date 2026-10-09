Un nuevo estudio liderado por el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC, USAL, FICUS) ha

descubierto la utilidad de una combinación concreta de fármacos a la hora de reforzar el

efecto de los tratamientos dirigidos contra la leucemia mieloide crónica.

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El trabajo, publicado en acceso abierto en Cell Death & Disease, ha sido coordinado por Rosula

García-Navas y Eugenio Santos, investigadores del Centro de Investigación del Cáncer y del

CIBERONC.

Así lo informan desde la Universidad de Salamanca, cuya investigación demostró que la

combinación del compuesto experimental BI-3406 con imatinib y otros fármacos reduce

células madre leucémicas y restaura, al menos parcialmente, la sensibilidad al fármaco imatinib

en muestras procedentes de pacientes con resistencia clínica.

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De esta manera, el hecho de combinar imatinib, compuesto utilizado habitualmente en el

tratamiento de la leucemia, con los citados fármacos, potencia la proteína SOS1 y refuerza así

el efecto de los tratamientos dirigidos contradicha enfermedad.

La importancia de este descubrimiento recae en que, de media, entre un 15 y un 20% de los

pacientes desarrolla resistencia o intolerancia a los tratamientos normalmente

utilizados.

Además, pueden persistir en la médula ósea poblaciones de células madre

leucémicas capaces de mantener la enfermedad a largo plazo. Así, la resistencia y la

persistencia de estas células continúan siendo dos de los principales retos en el tratamiento de

la leucemia mieloide crónica.