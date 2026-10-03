Salamanca ofrece nuevas actividades formativas para mayores de 55 años

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), pone en marcha una nueva edición del Programa Municipal de Formación Interuniversitaria para Personas Mayores de 55 años.
La programación, que se desarrollará entre octubre y diciembre, incluye conferencias, ciclos temáticos, talleres y cursos impartidos por profesores universitarios y especialistas.
Las actividades que requieren inscripción podrán solicitarse del 5 al 10 de octubre. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción, mientras que las conferencias y ciclos tendrán acceso libre hasta completar aforo.
Entre las propuestas de la UPSA destacan talleres de oratoria, ajedrez, escritura literaria y estimulación de la memoria, además de ciclos sobre arte, Salamanca y bienestar psicológico.
Por su parte, la USAL ofrecerá conferencias sobre historia, cultura, ciencia y actualidad, junto a talleres de arte, estimulación cognitiva, prevención del cáncer y análisis cinematográfico.