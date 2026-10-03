La Universidad abre una nueva edición del concurso Iniciativa Campus Emprendedor

La Fundación General de la Universidad de Salamanca pone en marcha una nueva edición del concurso Iniciativa Campus Emprendedor, que tiene como objetivo promover la cultura emprendedora y favorecer la transferencia de conocimiento a la sociedad y al tejido socioproductivo, apoyando el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras y sostenibles fundamentadas en el conocimiento.

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La convocatoria contempla la presentación tanto de ideas empresariales en fase embrionaria como de proyectos empresariales con un grado de madurez suficiente para su puesta en marcha a corto plazo.

Iniciativa Campus Emprendedor está dirigida a estudiantes, titulados egresados en los dos últimos cursos académicos, personal docente, investigadores, doctorandos, becarios, personal técnico y personal de administración y servicios de cualquiera de las universidades de Castilla y León. Asimismo, podrán participar investigadores del CSIC que desarrollen proyectos o actuaciones en Castilla y León, así como personas que hayan participado en programas de prototipos orientados al mercado o en pruebas de concepto convocadas por alguna de las universidades de Castilla y León en los últimos cinco años, en el marco de TCUE.

La convocatoria se estructura en dos categorías. En la categoría Idea Innovadora de Negocio, las tres mejores propuestas recibirán un diploma acreditativo y apoyo en el desarrollo de su identidad visual, con un valor máximo de 1.000 euros. Además, las ideas mejor valoradas, hasta un máximo de cuatro por universidad y cuarenta en el conjunto del concurso, participarán en un taller formativo orientado al análisis preliminar de la viabilidad comercial de la idea, a la elaboración de presentaciones sencillas y a la definición de posibles prototipos o productos mínimos viables que faciliten su aproximación al mercado. La organización valorará asimismo la posibilidad de ofrecer una ayuda adicional de hasta 6.000 euros al trabajo mejor puntuado para desarrollar su propuesta de prototipo o producto mínimo viable.

El programa está promovido por la Junta de Castilla y León, a través de FUESCYL, junto con las universidades de Castilla y León y el CSIC, y se desarrolla en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) 2024-2027.

En la categoría Proyecto Empresarial, cada uno de los cuatro trabajos ganadores recibirá un diploma acreditativo y una dotación económica destinada a apoyar el capital social de la nueva empresa. Los importes previstos son de hasta 10.000 euros para el primer premio, hasta 9.000 euros para el segundo, hasta 7.500 euros para el tercero y hasta 5.000 euros para un cuarto premio correspondiente a la mención especial a proyectos de emprendimiento social, cultural o humanístico.

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Las personas interesadas deberán remitir por correo electrónico el Anexo 1 debidamente cumplimentado y firmado, incluyendo currículum vitae, así como el Anexo 2 para la categoría Idea o los Anexos 3 y 4 para la categoría Proyecto, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. En el caso de los participantes de la Universidad de Salamanca, la documentación deberá enviarse a la dirección tcue@usal.es, gestionada por la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el 11 de noviembre de 2026. La información completa sobre la convocatoria puede consultarse en https://tcue.usal.es/iniciativa-campus-emprendedor.