La Universidad de Salamanca clausura la tercera Misión Académica Internacional de la Institución Universitaria de Colombia

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha clausurado este miércoles en el Aula Salinas de las Escuelas Mayores la tercera Misión Académica Internacional de la Institución Universitaria de Colombia, una iniciativa desarrollada entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en el marco de la colaboración que mantienen ambas instituciones a través de la Fundación General de la USAL.

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Durante el acto de clausura, Corchado puso en valor los vínculos históricos, culturales y académicos que unen a España y Colombia y animó a los participantes a continuar ampliando sus conocimientos a través de nuevas experiencias de formación internacional.

A lo largo de su estancia en Salamanca, los estudiantes participaron en seis cursos especializados impartidos en la Hospedería Fonseca, con contenidos relacionados con diferentes ámbitos de la formación universitaria y la actividad profesional.

La programación abordó materias como el liderazgo, la innovación y las habilidades emprendedoras; la psicología biológica y de la salud; la innovación empresarial impulsada por la inteligencia artificial; el patrimonio y su restablecimiento; la estructura y el diseño; la gobernanza digital y la regulación jurídica ante los nuevos retos tecnológicos, así como el cuidado y la cría animal desde la perspectiva ‘One Health’.

La misión académica no se limitó a la formación en las aulas. Los participantes tuvieron también la oportunidad de conocer de primera mano el entorno académico, empresarial e institucional de Salamanca mediante visitas a empresas y entidades del Parque Científico, explotaciones agropecuarias del entorno y el Ayuntamiento de Salamanca.

El programa se completó con distintas actividades culturales y visitas guiadas por la ciudad y por las instalaciones históricas de la Universidad de Salamanca.