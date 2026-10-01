ASAJA Salamanca y los apicultores piden a la Universidad reforzar la formación en apicultura en Veterinaria

ASAJA Salamanca y la Asociación de Apicultores Salmantinos han solicitado a la Universidad de Salamanca que refuerce la formación en apicultura dentro de los estudios de Veterinaria, con el objetivo de que los estudiantes interesados puedan adquirir una preparación específica en este ámbito.

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La petición ha sido trasladada mediante una carta dirigida al rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y al decano de la Facultad de Veterinaria, Julio López Abán.

La propuesta plantea incorporar al programa académico contenidos suficientes sobre apicultura para proporcionar a los futuros profesionales una base sólida y especializada, especialmente en aquellos aspectos relacionados con las necesidades técnicas y sanitarias de las explotaciones apícolas.

Desde ambas organizaciones valoran positivamente la implantación de los estudios de Veterinaria en Salamanca, al considerar que contribuirán a disponer de profesionales cualificados y a mejorar la atención al sector agroganadero de la provincia.

En este contexto, ASAJA Salamanca y la Asociación de Apicultores Salmantinos consideran que existe una oportunidad para dar una mayor presencia a la apicultura dentro de la formación universitaria, teniendo en cuenta el peso que esta actividad tiene en la provincia.

La apicultura representa una actividad de importancia económica, social y medioambiental. Además de la producción de alimentos, las abejas desempeñan un papel fundamental en la polinización y contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad.

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Asimismo, el sector tiene una especial relevancia en el medio rural, donde las explotaciones apícolas contribuyen a mantener actividad económica y población.

Salamanca cuenta con una importante implantación de explotaciones apícolas y un sector profesionalizado que, según señalan ambas entidades, necesita disponer de un adecuado apoyo técnico y sanitario.