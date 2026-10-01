El lobo ataca una explotación en Almendra y deja dos ovejas y un mastín muertos

Una explotación ubicada en la localidad de Almendra ha sufrido en la madrugada de este jueves un ataque de lobo que ha causado graves estragos entre el ganado ovino. Según denuncian los propietarios de la finca, el lobo ha matado dos ovejas y a uno de los mastines que guardaban el ganado. Además, como consecuencia del ataque, la ganadera ha perdido también dos ovejas, que están desaparecidas y otras tres han resultado heridas.