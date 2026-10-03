El alcalde de Tordesillas denuncia un ataque con un artefacto explosivo casero contra su domicilio

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha denunciado un grave ataque contra su domicilio particular durante la noche de este pasado viernes, cuando los ocupantes de dos vehículos han lanzado un cóctel explosivo de fabricación casera contra la fachada junto a mensajes intimidatorios.

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Oliveira ha condenado los hechos, señalando que las diferencias políticas e ideológicas nunca pueden justificar este tipo de actuaciones que vulneran su ámbito personal y familiar, además de su labor pública.

Tras interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, el Ayuntamiento ha activado los protocolos de seguridad y ha puesto a disposición de la investigación las imágenes de las cámaras de seguridad municipales.