CSIF avisa de que hay riesgo de que España afronte un verano "sin medios ni plantillas adecuadas" para prevenir los incendios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una seria advertencia sobre la vulnerabilidad de los montes españoles de cara a la próxima temporada estival. El sindicato ha alertado del riesgo de que España afronte un verano "sin medios ni plantillas adecuadas" para prevenir y combatir los incendios forestales, señalando directamente a la falta de acción de las comunidades autónomas.

En un comunicado, CSIF ha denunciado que los gobiernos regionales no están aplicando los planes de prevención necesarios. Según la organización, "esto supone una grave irresponsabilidad ya que nos arriesgamos a que este verano se repita la situación del pasado año, cuando se produjeron más de 60 grandes incendios en toda España y que arrasaron más de 340.000 hectáreas".

Ante este escenario, el sindicato ha exigido la implementación de "planes inmediatos" de refuerzo "para que no se repita el desastre ecológico del año pasado". La urgencia de estas medidas se hace evidente tras registrarse ya "incendios importantes" en comunidades como Galicia, Cantabria y Asturias, incluso antes del inicio oficial de la temporada de alto riesgo.

Los delegados de CSIF han identificado carencias críticas en todo el territorio nacional, entre las que destacan "la falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), medios insuficientes y una ausencia grave de coordinación y planificación entre las diferentes administraciones".

Uno de los puntos más polémicos señalados por el sindicato es la situación laboral de los efectivos. "Aunque en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los incendios, permanecen paradas al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos", han apuntado desde la central sindical.

La denuncia de CSIF desglosa problemas específicos en diversas regiones, siendo Castilla y León una de las más señaladas. El sindicato afirma que en esta comunidad "no hay ninguna diferencia con respecto al año pasado" y critica que la Junta no realice labores de limpieza y prevención a pesar de tener el plan aprobado. Para CSIF, esto "supone una grave irresponsabilidad y aumenta el riesgo de reproducir la misma situación desastrosa del pasado verano".

Además, informan que el personal convertido a fijo carece de "una planificación con contenido, sin dar instrucciones sobre tareas de prevención, sin Equipos de Protección Individual (EPIs), formación, medios necesarios o herramientas adecuadas". Esta falta de orden genera situaciones paradójicas que, según advierten, "provoca situaciones de descoordinación, como que se esté vigilando un puesto en el monte mientras está nevando".

En Galicia, la preocupación se centra en la seguridad operativa, detallando que "los principales problemas son que no se cubren las vacantes producidas en las brigadas forestales, por lo que hay equipos compuestos tan solo por dos personas". A esto se suma "otro riesgo añadido": la acumulación de maleza y combustible en pueblos abandonados, lo que "supone un grave riesgo en caso de que se declare un fuego".

Finalmente, en la Comunidad Valenciana, el sindicato denuncia la falta de personal para mantener cortafuegos y tareas administrativas. CSIF ha criticado con dureza que "tampoco se ha cumplido la promesa de un tercer turno para personal helitransportado de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE)", lo que debilita la capacidad de respuesta rápida ante una emergencia.