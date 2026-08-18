Fallece un trabajador de unos 60 años tras ser atropellado por un camión en Benavente

Un trabajador de unos 60 años ha fallecido este lunes en Benavente tras ser atropellado por un camión mientras este realizaba una maniobra de marcha atrás en la calle Paraguay.

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El suceso se produjo a las 4:15 horas después de que el 112 de Castilla y León recibiera una llamada alertando del atropello. Según la información facilitada, el trabajador se encontraba inconsciente tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Benavente, Guardia Civil y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que trataron de reanimar al herido.