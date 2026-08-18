La Junta subvencionará ocho iniciativas docentes con la nueva edición de los Proyectos de Investigación Educativa

La Consejería de Educación ha convocado una nueva edición de los Proyectos de Investigación Educativa, destinada a impulsar la innovación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León. Así, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de septiembre.

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De esta manera, la Consejería seleccionará un máximo de ocho proyectos, que se desarrollarán durante los cursos 2026-2027 y 2027-2028, con el objetivo de generar conocimiento aplicable directamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto a las bases de la convocatoria, las propuestas deberán centrarse en la innovación metodológica, la mejora del aprendizaje basada en evidencias, el desarrollo profesional docente, la evaluación del impacto de las actuaciones educativas, la transferencia de resultados y la creación de comunidades profesionales de aprendizaje.