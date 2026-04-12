Fin de semana trágico en carreteras y caminos de Castilla y León, que suma seis fallecidos

Seis personas han muerto este fin de semana en carreteras y caminos de Castilla y León: dos motoristas, el conductor de un turismo, un viandante y dos ciclistas, según la información facilitada por la Agencia Ical.

El primer accidente de tráfico mortal se produjo el viernes en el kilómetro 3 de la AV-502, en Cebreros (Ávila). Los alertantes señalaron que un motorista se encontraba inconsciente en el suelo. Los Servicios de Emergencias que se desplazaron al lugar no pudieron más que confirmar su fallecimiento.

Ese mismo día, un varón de uns 45 años murió tras salirse de la vía en Lagunilla de la Vega, dirección San Martín del Valle (Palencia), colisionar contra una cuneta y un árbol y quedar atrapado en el interior de su vehículo; y otro hombre de mediana edad fue atropellado mortalmente en Valdefuentes del Páramo (León).

Un ciclista corrió la misma suerte tras sufrir una caída en un paraje en Cardeñosa (Ávila), al oeste de la autovía A-50. Pese a las labores de reanimación cardiopulmonar practicadas por el personal sanitario y del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León desplazados, el varón no pudo superar las heridas sufridas.

El otro ciclista, de unos 50 años, falleció este sábado. Perdió el control de su bicileta y cayó desde una altura de dos metros a una zona de difícil accceso en Arenas de San Pedro (Ávila). También el 11 de abril murió un motorista al caerse en la avenida de Castilla, en Palencia capital.