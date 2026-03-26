Arrancan los cursos gratuitos FOD en Santa Marta

David Mingo, alcalde del municipio, ha visitado en la mañana de este jueves, junto a la concejala responsable de la escuela, Soraya Sánchez, a los 9 alumnos que desde el 9 de marzo se encuentran cursando “Cocina Nivel 2"

Este mes de marzo, el Ayuntamiento de Santa Marta ha dado el pistoletazo de salida a los cursos FOD ‘Cocina Nivel 2’ y ‘Operaciones Básicas de Cocina Nivel 1’, ambos financiados por el Servicio Público de Empleo y en el que se han invertido un total de 179.550 euros.

Se trata, explican fuentes municipales, de una oferta formativa gratuita a la que, el próximo mes de abril, se sumará el curso ‘Operaciones Básicas de Restaurante y Bar’.

David Mingo, alcalde del municipio, ha visitado en la mañana de este jueves, junto a la concejala responsable de la escuela, Soraya Sánchez, a los 9 alumnos que desde el 9 de marzo se encuentran cursando “Cocina Nivel 2". El programa cuenta con 810 horas en turno de mañana y se prolongará, añaden, hasta el 10 de septiembre. La subvención total, indican, asciende a los 102.150 euros.

Mingo, durante la visita, ha instado a los alumnos a no desaprovechar la oportunidad en “uno de los sectores con más demanda en el mercado laboral y con más posibilidades de cara a un futuro trabajo”.

Paralelamente, y aunque en horario de tarde, también se está desarrollando en curso “Operaciones Básicas de Cocina Nivel 1’ . En este caso, el proyecto cuenta con la participación de seis alumnos que tambiéntendrán que completar una formación de 350 horas. En lo que a la duración respecta, se prolongará hasta el 6 de julio.

Finalmente, el próximo 30 de abril, respaldado con una dotación económica de 34.650 euros, dará comienzo el curso ‘Operaciones Básicas de Restaurante y Bar’ que cuenta con un total de 320 horas de formación y se prolongará hasta el 9 de julio.

Desde el Consistorio recuerdan que en todos los cursos, "los diez últimos días lectivos se realizarán prácticas en empresas hasta completar 40 horas semanales que estarán supervisadas directamente por el profesor".