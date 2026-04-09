El Ayuntamiento de Santa Marta convoca ayudas a la natalidad de hasta 500 euros para consolidar la población del municipio

El Ayuntamiento de Santa Marta ha convocado ayudas a la natalidad que ascienden a los 15.000 euros para ayudar a las familias empadronadas que incorporen a un nuevo miembro a su unidad familiar y, de esta forma, contribuyan a consolidar la población en el municipio.

Cada familia podrá recibir un máximo de 500 euros por niño nacido o adoptado entre el 2 de septiembre de 2025 al 1 de septiembre de 2026. "Mantenemos la misma cuantía que el año pasado sirvió para beneficiar a 22 familias, lo que indica que al menos 22 niños han pasado a formar parte del padrón municipal", ha destacado Mari Cruz Gacho, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Marta.

Los interesados, además de cumplir con requisitos de empadronamiento, han de ajustarse a unos ingresos económicos. La renta neta de la unidad familiar no puede superar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM 2025 (14 pagas) x 1,5, que se traduce en 12.600,00 euros al año.

Las solicitudes han de formalizarse en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica adjuntando la documentación pertinente. En caso de que haya más de las que se pueden cubrir con 15.000 euros, el consistorio podrá ampliar la cuantía a través de una modificación de crédito o distribuir el importe total entre los solicitantes de una forma proporcional.

"Para este Ayuntamiento esta es una ayuda prioritaria, ya que somos muy conscientes de las dificultades que tienen los padres a la hora de afrontar los gastos derivados de sumar un nuevo miembro a la familia", ha continuado diciendo la concejala de Bienestar Social.