Cabrerizos acoge la Semana del Libro con actividades entre el 17 y el 21 de abril

Cabrerizos se prepara para volver a vivir una nueva Semana del Libro, donde este año se celebrará la VI Feria del Libro con actividades programadas entre el 17 y el 21 de abril.

La programación dará justamente comienzo el viernes 17 de abril con el cuentacuentos 'El poder de la gente menuda' de Irene Mesonero a las 19:00 horas, para el que se requiere de inscripción previa en la Biblioteca Municipal.

El domingo 19 de abril, de 11:00 a 14:00 horas, tendrá lugar la VI Feria del Libro en la plaza mayor del pueblo con talleres infantiles, cuentacuentos, actuaciones musicales, así como una exposición bibliográfica y descuentos especiales en la compra de libros.

El programa de actividades se completa el lunes 20 con la celebración de un club de lectura en la biblioteca municipal y la exposición 'Cartografía vital de Carmen Martín Gaite' que permanecerá abierta hasta el 30 de abril en la sala de exposiciones del centro cultural.

Por último, el martes 21 tendrá lugar el taller de animación 'Un mundo mágico: las bibliotecas', impartido por Esther Carreño, para alumnos de segundo de primaria del CRA La Flecha. Después habrá también una presentación del libro del taller de relatos 'El Quinto Sello'.