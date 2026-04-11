Santa Marta inaugura la primera pista de tenis cubierta en la zona deportiva de La Raqueta

Santa Marta de Tormes cuenta desde este sábado con la primera pista de tenis cubierta. Se sitúa en la zona deportiva de La Raqueta, en la urbanización de la Fontana, y ha supuesto una inversión total de 92.000 euros.

La periodista y extenista profesional Ana Salas ha ejercido de madrina durante el acto de inauguración, encabezado por el alcalde, David Mingo, que ha destacado proyecto de Integración Sensorial Neurológico Motórico que se desarrolla desde el 2021 en la Escuela de Tenis de Santa Marta: "Utiliza el deporte como herramienta para la prevención, el diagnóstico y la intervención en dificultades neurológicas como el autismo, el Asperger o el Síndrome de Down". Actualmente, atiende a unas 150 personas de toda España.

El director de la Escuela Municipal de Tenis, Óscar Torres, por su parte, ha explicado sobre el terreno el proyecto, que ofrece múltiples beneficios: potencia al máximo las habilidades visuales y auditivas y mejora técnicas motoras como el salto, la carrera o el gateo, entre otros.