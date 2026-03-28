Santa Marta de Tormes inaugura un "oasis andaluz" en su galería de arte urbano

Santa Marta de Tormes ha sumado una nueva pieza a su catálogo artístico con la inauguración de un mural dedicado a las asociaciones de baile flamenco “El Rocío” y “A Bailar”. La obra, situada en uno de los callejones que parten de la Plaza Mayor, ha sido creada por el artista local Rober Bece, quien ha logrado trasladar la esencia y el duende del sur de España directamente al corazón de la localidad salmantina.

El acto de inauguración ha contado con una amplia representación institucional y social, encabezada por el concejal de Juventud, Norberto Flores, miembros de la Corporación municipal y los propios integrantes de las asociaciones homenajeadas. Bajo el título “El patio andaluz del Rocío y A Bailar”, el mural recrea con minuciosidad un rincón típico del sur, repleto de macetas, flores, enredaderas y fuentes. Según ha explicado el propio Rober Bece, la intención era crear un pequeño viaje visual a Andalucía sin necesidad de salir del barrio, inundando de luz y color un espacio que anteriormente carecía de atractivo.

Más allá de su valor estético, la intervención ha supuesto una regeneración urbanística de la zona. Lo que antes era un callejón poco iluminado se ha transformado ahora en un punto de interés peatonal con una gran sensación de profundidad. El concejal ha aprovechado la oportunidad para animar a ambas entidades a que hagan suya esta renovada calle y la Plaza Mayor para celebrar sus futuros eventos y exhibiciones.

Por su parte, el artista local ha destacado que su trabajo es, ante todo, un reconocimiento a la alegría y a quienes llevan el sentimiento andaluz en el corazón.