MINIÑO regresa a su tierra tras un espectacular SanSan y una deuda pendiente con Salamanca
El grupo salmantino tocará en el CAEM junto a Lemus y Radiadores Viejos en una noche en el que las sorpresas se sucederán evocando a las mejores noches salmantinas musicales
MINIÑO, sí, todo junto, regresa a Salamanca con el propósito de engalanar una de sus noches, de las grandes, con su público sintiendo al pie del cañón y con sus soldados para dar batalla. Y es que no es sencillo llenar salas y festivales, pero a base de esfuerzo y sacrificio han conseguido aunar todas las piezas posibles para desembocar en lo que será una fiesta no admisible para cardíacos.
Primero lo harán Lemus y Radiadores Viejos, donde una coctelera total de musica, guitarras y sentimiento charro se darán cita en la Sala B para reencontrarse con el público salmantino, tanto para mostrar el trabajo del día a día como dar a conocer su música a partes iguales, aunque ya suenan en muchas listas de spotify en los bolsillos charros.
Radiadores Viejos recordarán a ese bonito post-punk que podemos escuchar en cualquier rave de polígono a las ocho de la mañana, hipnotizando a los asistentes y con un sonido cuidado que evoca a los mejores ruidos del futuro. Toda una oportunidad de verles en directo.
Después será el turno del folclore aunado con sintetizadores, provocando un puente perfecto entre el tiempo charro y los graffitis actuales, todo con el mejor de los artes y el de los cuidados, mostrando las raíces de las abuelas contando leyendas y convirtiendo lo antiguo en piezas nuevas de museo. Así pues, Lemus consigue que Salamanca y su música sea digna de entrar en un museo para ser visitado.
Turno de MINIÑO, el típico grupo al que le gusta meter la música indie en una batidora, dejarla sin tapa y conseguir una melodía que gusta y mucho. Una montaña rusa de emociones donde el cinturón de seguridad no se atisba y donde cada una de las letras pegan perfectamente como los estribillos en un día de resaca.
De este modo, su “casi dueña de la banda”, Laura, y el resto de integrantes, Miguel, Diego, Víctor y Joseca, consiguen que el disco sea mitad luz y mitad sombra, pero no a mal, sino como las noches que empiezan tranquilas y que acaban desmadrándose en un after oculto de Madrid. A sus espaldas, ya queda atrás el SanSan de la pasada Semana Santa, el 'teloneo' a Deep Purple, el Tsunami Xixón o Sonorama, para traernos ‘La Mitad’, su nuevo disco donde la otra media naranja la pondremos nosotros.
A pesar de que la deuda no es económica, hablar de deuda con ellos es hacerlo desde la perspectiva cultural que gusta a la capital del Tormes, dejándote ellos mismos con la sensación de que les debes otra escucha a sus canciones, o incluso sonando como una deuda que nunca se quiere saldar.
Las entradas para los tres conciertos se pueden adquirir en este enlace.
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