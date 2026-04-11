MINIÑO regresa a su tierra tras un espectacular SanSan y una deuda pendiente con Salamanca

MINIÑO, sí, todo junto, regresa a Salamanca con el propósito de engalanar una de sus noches, de las grandes, con su público sintiendo al pie del cañón y con sus soldados para dar batalla. Y es que no es sencillo llenar salas y festivales, pero a base de esfuerzo y sacrificio han conseguido aunar todas las piezas posibles para desembocar en lo que será una fiesta no admisible para cardíacos.

Primero lo harán Lemus y Radiadores Viejos, donde una coctelera total de musica, guitarras y sentimiento charro se darán cita en la Sala B para reencontrarse con el público salmantino, tanto para mostrar el trabajo del día a día como dar a conocer su música a partes iguales, aunque ya suenan en muchas listas de spotify en los bolsillos charros.

Radiadores Viejos | 5

Radiadores Viejos recordarán a ese bonito post-punk que podemos escuchar en cualquier rave de polígono a las ocho de la mañana, hipnotizando a los asistentes y con un sonido cuidado que evoca a los mejores ruidos del futuro. Toda una oportunidad de verles en directo.

Después será el turno del folclore aunado con sintetizadores, provocando un puente perfecto entre el tiempo charro y los graffitis actuales, todo con el mejor de los artes y el de los cuidados, mostrando las raíces de las abuelas contando leyendas y convirtiendo lo antiguo en piezas nuevas de museo. Así pues, Lemus consigue que Salamanca y su música sea digna de entrar en un museo para ser visitado.

Lemus | Luis F.Lorenzo

Turno de MINIÑO, el típico grupo al que le gusta meter la música indie en una batidora, dejarla sin tapa y conseguir una melodía que gusta y mucho. Una montaña rusa de emociones donde el cinturón de seguridad no se atisba y donde cada una de las letras pegan perfectamente como los estribillos en un día de resaca.

De este modo, su “casi dueña de la banda”, Laura, y el resto de integrantes, Miguel, Diego, Víctor y Joseca, consiguen que el disco sea mitad luz y mitad sombra, pero no a mal, sino como las noches que empiezan tranquilas y que acaban desmadrándose en un after oculto de Madrid. A sus espaldas, ya queda atrás el SanSan de la pasada Semana Santa, el 'teloneo' a Deep Purple, el Tsunami Xixón o Sonorama, para traernos ‘La Mitad’, su nuevo disco donde la otra media naranja la pondremos nosotros.

A pesar de que la deuda no es económica, hablar de deuda con ellos es hacerlo desde la perspectiva cultural que gusta a la capital del Tormes, dejándote ellos mismos con la sensación de que les debes otra escucha a sus canciones, o incluso sonando como una deuda que nunca se quiere saldar.

Las entradas para los tres conciertos se pueden adquirir en este enlace.