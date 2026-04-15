Novedades, lugares y sorpresas por la XVI Galería Urbana del Barrio del Oeste

Presentación de la Galería Urbana del Barrio del Oeste

El Barrio del Oeste volverá a vestirse de gala por la XVI edición de la Galería Urbana que se celebrará en Salamanca del 15 al 17 de abril. Una cita a la que no pueden faltar los habitantes y turistas de la ciudad, y donde el arte y el ingenio se dan cita para engalanar un distrito de la capital del Tormes que siempre ha apoyado a los artistas.

Un total de 16 personas provenientes de Barcelona, Tarragona, Málaga, Murcia, Madrid, Lalín, Sevilla, Almansa, Arenas de San Pedro y por supuesto Salamanca realizarán un total de 10 obras artísticas.

Además de todos los artistas que se darán cita en el propio barrio, también habrá un invitado especial, en esta ocasión Murfin, pintor de grandes murales cuyo arte se ha mostrado en diferentes puntos de España.

El propio artista ha dado unas pequeñas pinceladas sobre lo que será su obra, en la que dentro de un universo en la que el sol es el especial protagonista, realizará todo un mundo de fantasía.

Por otro lado, una de las grandes sopresas vendrá a cargo de Carameloraro, donde empezarán su gira en su tierra natal, en Salamanca, con especial ahínco de realizarlo en la plaza del Oeste este sábado, 18 de abril: "Es un placer muy grande, además tenemos una gran sopresa y una canción que será muy importante para este barrio".

Inma Cid, presidente de la Asociación Zoes, ha indicado lo especial de mantener un evento durante tantos años en Salamanca, consolidándose en el panorama nacional e internacional: "La Galería Urbana 2026 nace con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a la sociedad, dinamizar el entorno urbano y dar visibilidad tanto a artistas emergentes como consolidados. A través de intervenciones artísticas en puertas de garajes para el concurso, espacios urbanos estratégicos, el barrio crea así un recorrido artístico accesible para todos los públicos".

Artistas participantes en la Galería Urbana

Localizaciones de los artistas en el barrio del Oeste

Ruta y localizaciones de la Galería Urbana

Ruta y localizaciones de la Galería Urbana

Programación

Viernes, 17 de abril

18:00 horas: El Oeste Teje en la calle Gutenberg.

18:00 horas: Campeonato de ajedrez urbano en la calle Gutenberg.

20:30 horas: Micro abierto en la calle Gutenberg.

Sábado, 18 de abril

13:00 horas. Ruta guiada por las nuevas obras en proceso de la Galería Urbana.

18:00 horas. Ruta guiada por las nuevas obras en proceso de la Galería Urbana.

19:30 horas. DJ "Artista desconocido" en la plaza del Oeste.

20:30 horas. Concierto Carameloraro en la plaza del Oeste.

Domingo, 19 de abril

12:00 horas. DJ "Artista desconocido" en la plaza del Oeste.

12:00 horas. Actividades infantiles, pintacaras, taller de arte...

13:00 horas. Entrega de premios del concurso Galería Urbana.

13:00 horas. Ruta guiada por las nuevas obras en proceso de la Galería Urbana.

18:00 horas. Ruta guiada por las nuevas obras en proceso de la Galería Urbana.