El Teatro Liceo acogerá un ciclo de documentales de José Luis López Linares sobre la Hispanidad

El Teatro Liceo acogerá la próxima semana un ciclo cinematográfico dedicado a la vínculos históricos y culturales que unen a ambos lados del Atlántico.

Publicidad Publicidad

El ciclo arrancará el miércoles 30 de septiembre, a las ocho de la tarde, con la emisión de España. La primera globalización. Esta obra transporta al espectador a finales del siglo XVI para relatar cómo se conectaron las dos economías más potentes de aquella época: la hispana de los Austrias y la china de la dinastía Ming. El documental detalla el momento clave en que la plata americana, gestionada por los españoles establecidos en Manila, abasteció al gigantesco mercado chino, transformando a la monarquía hispánica en el motor indiscutible de una interconexión mundial sin precedentes.

Las proyecciones continuarán el jueves con Hispanoamérica, una producción rodada en México, Ecuador, España, Perú, Bolivia y Estados Unidos que incluye emblemáticas imágenes locales como la Universidad y las catedrales salmantinas. El largometraje ofrece una visión renovada y visualmente poderosa de la historia compartida durante más de 300 años, destacando especialmente el papel de la mujer como nexo y creación a través de figuras clave como la reina Isabel la Católica, Doña Marina y la Virgen de Guadalupe.