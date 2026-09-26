La Universidad de Salamanca presenta una programación cultural otoñal protagonizada por la música y la memoria artística

La Universidad de Salamanca ha presentado su programación cultural para el primer trimestre del curso 2026-2027, una agenda dominada por la música en directo y las propuestas expositivas de primer nivel. El apartado musical contemporáneo destaca con el ciclo Ultrasónicas 3.0 en el Teatro Juan del Enzina, que incluye las actuaciones de Nat Simons, Shego junto a Estrés, Ana Curra interpretando al completo el icónico disco El Acto de Parálisis Permanente, y el regreso de la banda salmantina Bye Bye Lullaby.

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En cuanto a la música clásica, la gran cita internacional correrá a cargo del prestigioso Balthasar Neumann Ensemble, que ofrecerá los Conciertos de Brandeburgo de Bach el 3 de noviembre tras su residencia en la Hospedería Fonseca. Asimismo, se pondrá en marcha la XIV edición del ciclo Salamanca Barroca , inaugurado por la Orquesta Barroca de la USAL, el ciclo de cámara Música en Capilla y conciertos especiales de polifonía y vihuela en colaboración con el CNDM.